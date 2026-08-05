„Mich hat‘s ausg‘hagelt“: Einbruch missglückte

Am frühen Dienstagmorgen hat ein 33-Jähriger in Wien-Brigittenau versucht, in eine Wohnung einzubrechen – und zwar mit reiner Körperkraft. Der Versuch endete mit Verletzungen, und auch insofern kläglich, als das der rechtmäßige Bewohner zu Hause war und wach wurde. „Mich hat‘s einfach ausg‘hagelt“, sollte der Verdächtige später als „Begründung“ für die Tat liefern.
Früh übt sich – auch in diesem Fall. Denn der Einbruchsversuch ging am Dienstag gegen 5.20 Uhr vonstatten. Der 33-jährige Österreicher schlug offenbar betrunken mit dem Arm eine der Fensterscheiben einer Erdgeschoßwohnung einer Anlage in der Adalbert-Stifter-Straße ein. Das Klirren rief jedoch den Bewohner auf den Plan, der den Verdächtigen ertappte und so in die Flucht schlug.
Einbrecher ins Spital gebracht
Der missglückte Einbruchsversuch führte naturgemäß auch zu einem Polizeieinsatz, und die Beamten mussten nicht lange nach dem flüchtigen Täter suchen. Der mutmaßliche Einbrecher wurde ganz in der Nähe in einem Park entdeckt. Er hatte sich beim Einschlagen der Scheibe verletzt. Er wurde vorläufig festgenommen und aufgrund der Wunden ins Krankenhaus eingeliefert.
Den versuchten Einbruch gab der Verdächtige bei der Vernehmung zu. „Mich hat‘s einfach ausg‘hagelt“, erklärte er. Er wurde in weiterer Folge auf freiem Fuß angezeigt.
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