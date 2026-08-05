„Mich hat‘s ausg‘hagelt“: Einbruch missglückte

Einbrecher ins Spital gebracht

Der missglückte Einbruchsversuch führte naturgemäß auch zu einem Polizeieinsatz, und die Beamten mussten nicht lange nach dem flüchtigen Täter suchen. Der mutmaßliche Einbrecher wurde ganz in der Nähe in einem Park entdeckt. Er hatte sich beim Einschlagen der Scheibe verletzt. Er wurde vorläufig festgenommen und aufgrund der Wunden ins Krankenhaus eingeliefert.