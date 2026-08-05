US-Politiker bedroht und geht auf Badegäste los

„Ich habe ihm gesagt, wenn er ins Spital will, soll er hierherkommen (...) Verpi** dich!“, tönt der Politiker. Wenig später droht er auch einer Frau mit Prügel. In einer weiteren Szene kommt es zu einem Handgemenge auf dem Strand auf der Insel Maui. Plötzlich schnappt sich der 40-Jährige einen Strandsessel und will mit diesem auf seinen Kontrahenten einschlagen. Doch dieser reagiert blitzschnell und knockt ihn mit einem gezielten Haken aus.