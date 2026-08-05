Laut UNO seit März 56 Hinrichtungen im Iran

Seit März habe es einen Anstieg bei Hinrichtungen und Todesurteilen gegeben. Türk fordert die iranische Führung dringend auf, alle Hinrichtungen einzustellen und auf die Abschaffung der Todesstrafe hinzuarbeiten. „Mehr als hundert weitere“ Menschen könnten wegen ähnlicher Anklagen exekutiert werden, erklärte der österreichische Diplomat weiter. Auch Hinrichtungen wegen Drogendelikten würden „weiter in alarmierendem Tempo vollstreckt“. Der Vollzug der Todesstrafe erfolge, um „Angst zu schüren“, fügte Türk hinzu. Er forderte Teheran auf, alle Hinrichtungen zu stoppen und auf die Abschaffung der Todesstrafe hinzuarbeiten.