Ölfilm im Harder Zollhafen: Feuerwehr rückte aus

Ein aufmerksamer Schiffsführer hat am Sonntagnachmittag eine Gewässerverunreinigung im Bodensee entdeckt. Gegenüber der Wasserpolizei Hard (Vorarlberg) meldete er einen Ölfilm, der sich im Bereich des neuen Hartmannsteges am Zollhafen ausbreitete.
Bei der anschließenden Kontrolle stießen die Beamten auf eine geringe Menge einer mineralölhaltigen Flüssigkeit. Die Freiwillige Feuerwehr Hard rückte daraufhin aus und konnte den Film mithilfe eines Spezialmittels beseitigen.
Nach Angaben der Einsatzkräfte bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für das Ökosystem des Bodensees. Wer für die Verunreinigung verantwortlich ist, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.