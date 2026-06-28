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Ölfilm im Harder Zollhafen: Feuerwehr rückte aus

Vorarlberg
28.06.2026 17:44
Die Feuerwehr konnte die Verschmutzung schnell beseitigen.
Die Feuerwehr konnte die Verschmutzung schnell beseitigen.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein aufmerksamer Schiffsführer hat am Sonntagnachmittag eine Gewässerverunreinigung im Bodensee entdeckt. Gegenüber der Wasserpolizei Hard (Vorarlberg) meldete er einen Ölfilm, der sich im Bereich des neuen Hartmannsteges am Zollhafen ausbreitete.

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Bei der anschließenden Kontrolle stießen die Beamten auf eine geringe Menge einer mineralölhaltigen Flüssigkeit. Die Freiwillige Feuerwehr Hard rückte daraufhin aus und konnte den Film mithilfe eines Spezialmittels beseitigen.

Nach Angaben der Einsatzkräfte bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für das Ökosystem des Bodensees. Wer für die Verunreinigung verantwortlich ist, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

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