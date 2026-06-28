„Krone“-Trikot bleibt weiter im „Team Vorarlberg“

„Ein Podestplatz am Samstag im Einzelzeitfahren und ein Top-5-Resultat im Straßenrennen am Sonntag“, hatte Paul Renger, Sportdirektor des „Team Vorarlberg“, vor dem Staatsmeisterschaftswochenende in Oberösterreich als Ziele für die Rankler Continental-Équipe ausgegeben. Eine Vorgabe, die seine Profis nahezu perfekt erfüllten.
Im Straßenrennen über 166,8 Kilometer mit Start und Ziel in Schwanenstadt, das bei Temperaturen von deutlich über 35 Grad gefahren wurde und bei dem nur zwölf der 64 gestarteten Fahrer das Ziel sahen, schafften es sogar gleich zwei „Vorarlberger“ in die Top-5. Hinter den World-Tour-Profis Michael Gogl (Alpecin) – der im 15. Antreten endlich seinen ersten Staatsmeistertitel holen konnte – sowie Felix Großschartner (UAE Team) und Marco Schrettl (Astana) fuhren Emanuel Zangerle und Philipp Hofbauer auf die Ränge vier und fünf.
Teaminterner Führungswechsel
Im Zeitfahren, das Großschartner für sich entschied, konnten die „Team Vorarlberg“-Pedaleure Rengers Vorgabe zwar nicht ganz erfüllen. Als Fünfter hatte Hofbauer aber dennoch Grund zur Freude: Mit diesem Ergebnis übernahm der 23-jährige Niederösterreicher von seinem Teamkollegen Tobias Nolde das „Krone“-Führungstrikot der Gesamtleaders in der Road Cycling League-Austria.
Platz ein auch in Teamwertung
Zudem bleibt die Truppe von Mastermind Thomas Kofler in der Teamwertung die Nummer eins. Auch wenn man in der Tageswertung „nur“ Rang zwei hinter Hrinkow belegte, liegt man nach fünf von acht Entscheidungen immer noch 17 Punkte vor den Oberösterreichern.
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