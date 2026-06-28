„Krone“-Trikot bleibt weiter im „Team Vorarlberg“

Im Straßenrennen über 166,8 Kilometer mit Start und Ziel in Schwanenstadt, das bei Temperaturen von deutlich über 35 Grad gefahren wurde und bei dem nur zwölf der 64 gestarteten Fahrer das Ziel sahen, schafften es sogar gleich zwei „Vorarlberger“ in die Top-5. Hinter den World-Tour-Profis Michael Gogl (Alpecin) – der im 15. Antreten endlich seinen ersten Staatsmeistertitel holen konnte – sowie Felix Großschartner (UAE Team) und Marco Schrettl (Astana) fuhren Emanuel Zangerle und Philipp Hofbauer auf die Ränge vier und fünf.