Hühnerstall brennt nieder – 17 Tiere verendet

Es war gegen 3.45 Uhr als der Brandalarm bei der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle einging. Als die ersten Einsatzkräfte wenig später am Unfallort eintrafen, bot sich ihnen ein dramatisches Bild: Zwei große Materialhaufen standen bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte zudem auf ein fahruntaugliches Kraftfahrzeug, zwei Anhänger sowie gelagertes Altmetall und Werkzeug übergegriffen. Die größte Gefahr ging zu diesem Zeitpunkt von dem massiven Funkenflug aus, der durch die Flammen angefacht wurde. Das Feuer breitete sich rasch aus und erfasste auch einen angrenzenden Hühnerstall. Die Florianijünger leitete sofort umfassende Löscharbeiten ein. Dennoch konnte die vollständige Zerstörung des Stalls nicht mehr verhindert werden. Besonders tragisch: 17 Hühner verendeten in den Flammen.