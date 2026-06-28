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Drama in Lustenau

Hühnerstall brennt nieder – 17 Tiere verendet

Vorarlberg
28.06.2026 16:25
Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden.
Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In der Nacht auf Sonntag ist in der Lustenauer Hofsteigstraße ein folgenschweres Feuer ausgebrochen. Trotz des raschen Eingreifens von über 50 Einsatzkräften wurde ein Hühnerstall völlig zerstört. Für 17 Tiere kam jede Hilfe zu spät. Die Brandursache ist noch völlig unklar.

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Es war gegen 3.45 Uhr als der Brandalarm bei der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle einging. Als die ersten Einsatzkräfte wenig später am Unfallort eintrafen, bot sich ihnen ein dramatisches Bild: Zwei große Materialhaufen standen bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte zudem auf ein fahruntaugliches Kraftfahrzeug, zwei Anhänger sowie gelagertes Altmetall und Werkzeug übergegriffen. Die größte Gefahr ging zu diesem Zeitpunkt von dem massiven Funkenflug aus, der durch die Flammen angefacht wurde. Das Feuer breitete sich rasch aus und erfasste auch einen angrenzenden Hühnerstall. Die Florianijünger leitete sofort umfassende Löscharbeiten ein. Dennoch konnte die vollständige Zerstörung des Stalls nicht mehr verhindert werden. Besonders tragisch: 17 Hühner verendeten in den Flammen.

Bagger angefordert
Um den Brand endgültig zu löschen, mussten die Einsatzkräfte unter anderem einen Bagger anfordern, um die brennenden Materialhaufen auseinanderzuziehen. Gegen 5.45 Uhr – knapp zwei Stunden nach der Alarmierung – konnte die Feuerwehr schließlich „Brand aus“ melden. Für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Hofsteigstraße zwischen 4 und 6 Uhr für den gesamten Verkehr komplett gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

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