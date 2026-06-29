Sturm entwurzelte Bäume und traf Kindergarten

Insgesamt zwölf Alarmierungen

Am schwerwiegendsten war wohl ein Vorfall in Dornbirn: Dort krachte ein entwurzelter Baum auf das Gebäude eines Kindergartens. Auch in Höchst waren die Feuerwehren gefordert, es kam zu mehreren Einsätzen wegen umgestürzter Bäume und zu Schäden an einem Firmengebäude. Wie die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) mitteilte, wurden landesweit insgesamt zwölf wetterbedingte Alarmierungen verzeichnet. Gegen 21.15 Uhr hatte sich die Situation wieder entspannt.