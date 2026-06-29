Sturm entwurzelte Bäume und traf Kindergarten

Die ersten Gewitterzellen inklusive Starkregen und orkanartigen Böen bekam der Süden Vorarlbergs ab: Gegen 18 Uhr mussten die Einsatzkräfte ausrücken, weil in Nüziders und Bürs umgestürzte Bäume Straßen blockierten. Etwa zur gleichen Zeit wurde ein Blitzeinschlag in einem Waldstück oberhalb von Bürs gemeldet. Etwa eineinhalb Stunden später zog die Front dann weiter ins Rheintal und sorgte auch dort für Schäden.
Insgesamt zwölf Alarmierungen
Am schwerwiegendsten war wohl ein Vorfall in Dornbirn: Dort krachte ein entwurzelter Baum auf das Gebäude eines Kindergartens. Auch in Höchst waren die Feuerwehren gefordert, es kam zu mehreren Einsätzen wegen umgestürzter Bäume und zu Schäden an einem Firmengebäude. Wie die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) mitteilte, wurden landesweit insgesamt zwölf wetterbedingte Alarmierungen verzeichnet. Gegen 21.15 Uhr hatte sich die Situation wieder entspannt.
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