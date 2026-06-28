Hürden-Youngster knackte auch das zweite EM-Limit

Konzentration auf die Hürden

Interessant am Sonntag war dann aber der 400-Meter-Lauf der Männer. Da lief Zsombor Klucsik im Sog von Michael Gantner – Aspirant für einen EM-Start mit Österreichs 4x400-Meterstaffel – in 49,07 Sekunden Saisonbestleistung und knackte das Limit für die U18-EM in Rieti. Dort wird sich der 17-Jährige von der TS Egg allerdings auf die 400 Meter Hürden konzentrieren.