Hürden-Youngster knackte auch das zweite EM-Limit

Während in Wien und Niederösterreich die Leichtathletik-Landesmeisterschaften aufgrund der sengenden Hitze auf einen späteren Zeitpunkt verlegt wurden, ging es im „Ländle“ am Wochenende sehr wohl um die Titel. Das ganz große Leistungsfeuerwerk gab es allerdings auch nicht.
Die wahren Helden der Leichtathletik-Landesmeisterschaften, die von Freitag bis Sonntag im Lustenauer Parkstadion über die Bühne gingen, waren dieses Mal nicht nur die Aktiven auf der Tartanbahn. Auch die Kampfrichterinnen und Kampfrichter, die bei Gluthitze stundenlang ihren Job machten, hätten – insbesondere am Freitag und Samstag – Medaillen verdient.
Rekordsprinterin als Zuschauerin
In Abwesenheit von 5000-Meter-Staatsmeisterin Lisa Redlinger und EM-Fixstarterin Isabel Posch – sie startet am Mittwoch beim Top-Meeting in Eisenstadt und verfolgte die Bewerbe am Sonntag von der Tribüne aus – blieben die ganz großen sportlichen Highlights Mangelware.
Vier Titel trotz Rückenproblemen
Mehrkämpferin Chiara Schuler, die zu Wochenbeginn aufgrund von Rückenproblemen noch gar nicht wusste, ob sie überhaupt starten kann, holte zwar die Titel im Weitsprung, im Hürdensprint, sowie im Speerwurf und Kugelstoßen. Dabei blieb sie aber in allen Disziplinen hinter ihren Saisonbestleistungen.
Konzentration auf die Hürden
Interessant am Sonntag war dann aber der 400-Meter-Lauf der Männer. Da lief Zsombor Klucsik im Sog von Michael Gantner – Aspirant für einen EM-Start mit Österreichs 4x400-Meterstaffel – in 49,07 Sekunden Saisonbestleistung und knackte das Limit für die U18-EM in Rieti. Dort wird sich der 17-Jährige von der TS Egg allerdings auf die 400 Meter Hürden konzentrieren.
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