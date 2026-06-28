Blitzschlag löst Waldbrand im Vermuntgebiet aus

Gegen 20 Uhr entlud sich am Samstag ein schweres Gewitter über der Region. Dabei schlug ein Blitz in eine metallene Lawinenverbauung ein. Die enorme elektrische Ladung wurde rund 25 Meter talwärts in den Waldboden abgeleitet und setzte dort einen Baum in Brand. Da sich der Brandherd in einer exponierten und schwer einsehbaren Lage befand, blieb das Feuer zunächst unbemerkt. Erst knapp zwei Stunden später, gegen 21.50 Uhr, entdeckten aufmerksame Personen im Tal den Feuerschein und schlugen Alarm.