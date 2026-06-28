Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächtlicher Einsatz

Blitzschlag löst Waldbrand im Vermuntgebiet aus

Vorarlberg
28.06.2026 12:55
Symboldbild.
Symboldbild.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein heftiges Gewitter führte am Samstagabend im Gemeindegebiet von Partenen zu einem Feuerwehreinsatz in steilem Gelände. Rund 50 Einsatzkräfte kämpften stundenlang gegen die Flammen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gegen 20 Uhr entlud sich am Samstag ein schweres Gewitter über der Region. Dabei schlug ein Blitz in eine metallene Lawinenverbauung ein. Die enorme elektrische Ladung wurde rund 25 Meter talwärts in den Waldboden abgeleitet und setzte dort einen Baum in Brand. Da sich der Brandherd in einer exponierten und schwer einsehbaren Lage befand, blieb das Feuer zunächst unbemerkt. Erst knapp zwei Stunden später, gegen 21.50 Uhr, entdeckten aufmerksame Personen im Tal den Feuerschein und schlugen Alarm.

Mit der Seilbahn zum Einsatzort
Die Freiwillige Feuerwehr Gaschurn-Partenen rückte daraufhin mit fünf Fahrzeugen aus. Um überhaupt in die Nähe des Brandherdes zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte zunächst mit der Vermuntbahn zur Bergstation gebracht werden. Von dort aus folgte ein beschwerlicher Fußmarsch mit der Ausrüstung durch unwegsames und steiles Gelände.

Vor Ort gelang es den Feuerwehrleuten dann, die Flammen unter dem Einsatz von Wasser und speziellem Netzmittel rasch unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung auf den trockenen Waldboden zu verhindern. Unterstützt wurden die Retter dabei tatkräftig vom Liftpersonal der Vermuntbahn. Der Einsatz in der Dunkelheit wurde um 1 Uhr erfolgreich beendet. 

Nachkontrolle aus der Luft 
Wegen der steilen und unzugänglichen Lage des Brandherds ging die Einsatzleitung auf Nummer sicher. Für den Sonntag wurde eine Nachkontrolle sowie gezielte Nachlöscharbeiten mithilfe eines Hubschraubers angeordnet, um ein erneutes Aufflammen von Glutnestern auszuschließen. Insgesamt standen rund 50 Mitglieder der Feuerwehr im Einsatz. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
28.06.2026 12:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
24° / 29°
Symbol leichter Regen
Bludenz
22° / 34°
Symbol starke Regenschauer
Dornbirn
24° / 32°
Symbol starke Regenschauer
Feldkirch
22° / 33°
Symbol bedeckt

krone.tv

Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
247.406 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
171.917 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
133.405 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3547 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1111 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
977 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Nächtlicher Einsatz
Blitzschlag löst Waldbrand im Vermuntgebiet aus
Ach, übrigens...
Von der Schönheit der Zahlen
Krone Plus Logo
Belastung für Fauna
Heiße Tage, großer Durst: Tiere im Hitzestress
Krone Plus Logo
Verborgene Geschichten
Schreiben ohne Zweck – aber sehr wohl mit Sinn
Wichtige Siege
Die Vorarlberger Bundesliga-Teams dürfen feiern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf