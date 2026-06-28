Von der Schönheit der Zahlen

Eine Frage der Quote

Weil aber, dem Relativitätsprinzip folgend, absolute Werte nur dann aussagekräftig sind, wenn man sie in Relation zu etwas setzt, sind all diese Rekorde mit Vorsicht zu genießen. Bei Flutlicht betrachtet: Messi und Klose haben 28 bzw. 24 Spiele gebraucht, um ihre Treffer zu erzielen und kommen so auf kaufmännisch gerundete Quoten von gerade mal 0,64 bzw. 0,67 Toren pro Match. Mbappé hält aktuell immerhin bei einem Wert von 1,0 und befindet sich in bester Gesellschaft mit Helmut Rahn, knapp hinter „kleines dickes Müller“ (1,01). Aber selbst darüber wird man in Budapest und Marrakesch nur milde lächeln, denn sowohl Sándor Kocsis als auch Just Fontaine können mit um Lichtjahre besseren Werten aufwarten. Das Kopfballmonster aus der Donaumetropole hat 1954 in fünf Begegnungen elfmal getroffen (Quote 2,2) und die in Französisch-Marokko geborene Goalgetter-Legende bei der WM 1958 in sechs Matches sogar dreizehn Mal, was einer Quote von 2,17 entspricht.