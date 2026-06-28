Vorarlberg plant jetzt mehr Sonntagsöffnung

Diese dürften künftig an Sonn- und Feiertagen von 7 bis 18 Uhr öffnen, teilte das Land Vorarlberg am Sonntag mit. Mit der neuen Regelung soll „die Lebensmittelnahversorgung dort verstärkt werden, wo sie besonders gebraucht wird“, sagten Landeshauptmann Markus Wallner und Wirtschaftslandesrat Marco Tittler (beide ÖVP). Umfasst sind 65 Gemeinden beziehungsweise Ortsteile, die höchsten einen Lebensmittelhändler mit Vollsortiment haben. Es dürften aber nur jene Geschäfte aufsperren, die vorwiegend Lebensmittel anbieten und die kein Personal haben, sprich in denen ausschließlich die Inhaberinnen und Inhaber arbeiten.