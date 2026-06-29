Schwarz-Fuchs wird Präsidentin des Bundesrats

Mit 1. Juli 2026 vollzieht sich ein Wechsel im Bundesrat und in der Landeshauptleutekonferenz. In beiden Gremien wechselt der Vorsitz halbjährlich, das Land Vorarlberg übernimmt für das zweite Halbjahr 2026 den Vorsitz in beiden Institutionen.
Neue Präsidentin des Bundesrates ist ab 1. Juli 2026 die Vorarlbergerin Christine Schwarz-Fuchs. Sie löst damit den Tiroler ÖVP-Bundesrat Markus Stotter ab, der im ersten Halbjahr 2026 für das Land Tirol den Bundesratsvorsitz innehatte. Schwarz-Fuchs war bereits im ersten Halbjahr 2022 Präsidentin.
Erfahrung im Amt
Christine Schwarz-Fuchs, geboren am 29. Juni 1974 in Bregenz, ist seit Anfang 2020 Mitglied des Landesparteipräsidiums und des -vorstands der ÖVP Vorarlberg und Mitglied des Bundesrates. Im ersten Halbjahr 2022 war sie Präsidentin des Bundesrats, im zweiten Halbjahr 2021 Vizepräsidentin. Seit 2019 ist sie Vorarlberger Landesgruppenobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Wirtschaftsbundes.
Erste politische Erfahrungen sammelte Schwarz-Fuchs als Mitglied im Öffentlichkeitsreferat bei der Österreichischen Hochschülerschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und als Bundesfinanzreferentin der Schülerunion. Im Jahr 2000 schloss sie ihr Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien ab. Schwarz-Fuchs ist seit 2014 im Vorstand der Industriellenvereinigung Vorarlberg. Sie war viele Jahre Geschäftsführerin einer Druckerei in Vorarlberg. Seit 2025 ist Schwarz-Fuchs Geschäftsführerin der CSFM GmbH.
Schwerpunkt liegt auf Wirtschaft in den Regionen
Die neue Bundesratspräsidentin will einen deutlichen Schwerpunkt auf den wirtschaftlichen Wohlstand in den Regionen legen und darauf, wie diese auf künftige Herausforderungen besser vorbereitet werden können. Dementsprechend steht sowohl die Vorarlberger Präsidentschaft im Bundesrat als auch der Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz unter dem gemeinsamen Motto „Starke Regionen – Zukunft gestalten”.
Wohlstand durch leistungsfähige Betriebe
„Österreichs Zukunftsfähigkeit hängt davon ab, wirtschaftliche Stärke, gesellschaftlichen Wandel und regionale Sicherheit gemeinsam zu denken. Wohlstand entsteht durch leistungsfähige Betriebe, qualifizierte Menschen und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen, Krisenfestigkeit durch vorausschauende Planung, klare Zuständigkeiten und starke Regionen. Der Bundesrat wird im kommenden Halbjahr einen Impuls setzen, um Österreichs Wohlstand zu sichern, den Wandel aktiv zu gestalten und mit Weitblick auf kommende Herausforderungen vorbereitet zu sein”, sagte Schwarz-Fuchs.
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