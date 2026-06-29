Schwarz-Fuchs wird Präsidentin des Bundesrats

Schwerpunkt liegt auf Wirtschaft in den Regionen

Die neue Bundesratspräsidentin will einen deutlichen Schwerpunkt auf den wirtschaftlichen Wohlstand in den Regionen legen und darauf, wie diese auf künftige Herausforderungen besser vorbereitet werden können. Dementsprechend steht sowohl die Vorarlberger Präsidentschaft im Bundesrat als auch der Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz unter dem gemeinsamen Motto „Starke Regionen – Zukunft gestalten”.