Die Märklin-Bahn über dem Bodensee

Es war hoch über dem Bodensee. Eine herrliche Nacht, mitten im Wald. Tippelte und tappelte also einige Höhenmeter bergauf. Fand einen kleinen Aussichtspunkt mit freiem Blick auf den See. Die Mondsichel ergoss sich in silbern irisierendem Licht über das schwarze Tuch des Sees. Die Lichter in Lindau blinzelten und funkelten rot, grün und gelb wie in einem Bahnhof einer Märklin-Eisenbahn. Mein Gott, dachte ich, ist es schön, in diesem Land zu leben!