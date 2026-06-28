Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spektakulärer Crash

Alko-Lenker ohne Schein prallt gegen Hauswand

Vorarlberg
28.06.2026 14:25
Nicht nur der Alkotest des Lenkers war positiv.
Nicht nur der Alkotest des Lenkers war positiv.(Bild: sos, Krone KREATIV)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen im Höchster Ortszentrum. Ein 22-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle, rammte eine Außentreppe und löste eine Kette von polizeilichen Ermittlungen aus.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der junge Mann war gegen 8 Uhr mit seinem Pkw auf der Landstraße in Richtung Ortszentrum unterwegs, als das Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 29 plötzlich und aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Wagen steuerte direkt auf ein Wohnhaus zu und prallte in weiterer Folge frontal gegen die gemauerte Außentreppe des Gebäudes. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass im Fahrzeug sämtliche Airbags auslösten und die Front des Pkw massiv deformiert wurde. Der junge Lenker dürfte mit leichten Verletzungen davongekommen sein. Er wurde aber nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren medizinischen Abklärung und Behandlung in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht.

Sowohl am Wohnhaus als auch am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch von Sachverständigen ermittelt wird. Der Pkw war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Lange Liste an Delikten aufgedeckt
Im Zuge der routinemäßigen Sachverhaltsaufnahme durch die herbeigerufene Polizei stellten sich zudem einige gravierende Unregelmäßigkeiten heraus. Wie die ersten Erhebungen der Beamten ergaben, ist der 22-Jährige überhaupt nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Ein noch vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief zudem positiv. Damit jedoch nicht genug: Aufgrund des dringenden Verdachts einer zusätzlichen Beeinträchtigung durch Suchtmittel forderten die Beamten den Lenker zu einer entsprechenden klinischen Untersuchung auf. Diese verweigerte der Mann jedoch. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wracks wurden die Polizisten fündig und stellten eine Menge Cannabis im Fahrzeug sicher.

Auf den 22-jährigen Unfalllenker kommt nun ein umfangreiches Strafverfahren zu. Den Mann erwarten mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne gültige Lenkberechtigung, Lenkens eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss, Verweigerung der Suchtmitteluntersuchung bei Verdacht auf Beeinträchtigung und illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln (Cannabis).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
28.06.2026 14:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
24° / 29°
Symbol leichter Regen
Bludenz
22° / 34°
Symbol starke Regenschauer
Dornbirn
24° / 32°
Symbol starke Regenschauer
Feldkirch
22° / 33°
Symbol bedeckt

krone.tv

Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
251.580 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
175.779 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
134.336 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3579 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1126 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Wohnungen werden zu Backöfen – Mieter oft machtlos
723 mal kommentiert
Gluthitze in der Wohnung: Selbst nachts sinken die Temperaturen in manchen Wohnungen kaum unter ...
Mehr Vorarlberg
Spektakulärer Crash
Alko-Lenker ohne Schein prallt gegen Hauswand
Nächtlicher Einsatz
Blitzschlag löst Waldbrand im Vermuntgebiet aus
Ach, übrigens...
Von der Schönheit der Zahlen
Krone Plus Logo
Belastung für Fauna
Heiße Tage, großer Durst: Tiere im Hitzestress
Krone Plus Logo
Verborgene Geschichten
Schreiben ohne Zweck – aber sehr wohl mit Sinn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf