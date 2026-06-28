Alko-Lenker ohne Schein prallt gegen Hauswand

Sowohl am Wohnhaus als auch am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch von Sachverständigen ermittelt wird. Der Pkw war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Lange Liste an Delikten aufgedeckt

Im Zuge der routinemäßigen Sachverhaltsaufnahme durch die herbeigerufene Polizei stellten sich zudem einige gravierende Unregelmäßigkeiten heraus. Wie die ersten Erhebungen der Beamten ergaben, ist der 22-Jährige überhaupt nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Ein noch vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief zudem positiv. Damit jedoch nicht genug: Aufgrund des dringenden Verdachts einer zusätzlichen Beeinträchtigung durch Suchtmittel forderten die Beamten den Lenker zu einer entsprechenden klinischen Untersuchung auf. Diese verweigerte der Mann jedoch. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wracks wurden die Polizisten fündig und stellten eine Menge Cannabis im Fahrzeug sicher.