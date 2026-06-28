Alko-Lenker ohne Schein prallt gegen Hauswand

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen im Höchster Ortszentrum. Ein 22-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle, rammte eine Außentreppe und löste eine Kette von polizeilichen Ermittlungen aus.
Der junge Mann war gegen 8 Uhr mit seinem Pkw auf der Landstraße in Richtung Ortszentrum unterwegs, als das Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 29 plötzlich und aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Wagen steuerte direkt auf ein Wohnhaus zu und prallte in weiterer Folge frontal gegen die gemauerte Außentreppe des Gebäudes. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass im Fahrzeug sämtliche Airbags auslösten und die Front des Pkw massiv deformiert wurde. Der junge Lenker dürfte mit leichten Verletzungen davongekommen sein. Er wurde aber nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren medizinischen Abklärung und Behandlung in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht.
Sowohl am Wohnhaus als auch am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch von Sachverständigen ermittelt wird. Der Pkw war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Lange Liste an Delikten aufgedeckt
Im Zuge der routinemäßigen Sachverhaltsaufnahme durch die herbeigerufene Polizei stellten sich zudem einige gravierende Unregelmäßigkeiten heraus. Wie die ersten Erhebungen der Beamten ergaben, ist der 22-Jährige überhaupt nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Ein noch vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief zudem positiv. Damit jedoch nicht genug: Aufgrund des dringenden Verdachts einer zusätzlichen Beeinträchtigung durch Suchtmittel forderten die Beamten den Lenker zu einer entsprechenden klinischen Untersuchung auf. Diese verweigerte der Mann jedoch. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wracks wurden die Polizisten fündig und stellten eine Menge Cannabis im Fahrzeug sicher.
Auf den 22-jährigen Unfalllenker kommt nun ein umfangreiches Strafverfahren zu. Den Mann erwarten mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne gültige Lenkberechtigung, Lenkens eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss, Verweigerung der Suchtmitteluntersuchung bei Verdacht auf Beeinträchtigung und illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln (Cannabis).
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