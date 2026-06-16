Die Art Basel verteidigt ihre Vormachtstellung

Auch für kleine Budgets

Bei Hauser & Wirth verzeichnet die ikonische Arbeit „Frau mit Weinglas“ von Maria Lassnig für 1,7 Millionen Euro institutionelles Interesse. Am Stand der Galerie Kilchmann zieht ein Arrangement aus Skulptur und kleinformatigen Werken von Leiko Ikemura (Leinwände ab 75.000 Euro) die Blicke auf sich. Die Künstler hatte vor kurzem in der Albertina in Wien eine Solo-Show. Für kleinere Budgets empfehlen sich die Mixed-Media-Arbeiten der 1991 geborenen Künstlerin Monia Ben Hamouda bei der Galerie Feriani (Papierarbeiten ab 1.500 Euro, Diptychon 35.000 Euro). Welcher Standort auch die Nase vorn hat – in Basel steht die Qualität im Vordergrund.