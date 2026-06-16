Warum liegt in Bad Gastein eigentlich Stroh?

„Warum liegt hier eigentlich Stroh?“ Das dürften sich viele Besucher des Gasteiner Kunstfestivals „sommer.frische.kunst.“ gedacht haben. Die Performance des Hamburgers Lars Hinrichs, bei der er sich in Tracht gekleidet in einem Heuhaufen schlafend stellte, sorgte vor ein paar Jahren für viel Aufsehen in der Kunstszene. Hinrichs machte sich mit der Aktion definitiv einen Namen.