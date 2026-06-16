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Kunstfestival startet

Warum liegt in Bad Gastein eigentlich Stroh?

Salzburg
16.06.2026 16:00
Lars Hinrichs sorgte mit Heu-Performance für Aufsehen (
Lars Hinrichs sorgte mit Heu-Performance für Aufsehen ((Bild: WernerGritzbach)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Nachwuchstalenten wird bei dem Bad Gasteiner Kunstfestival „sommer.frische.kunst.“ ab sofort wieder eine Bühne geboten. Die Vergangen heit zeigt: auch Stroh und Wasser können künstlerisches Sprungbrett sein.

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„Warum liegt hier eigentlich Stroh?“ Das dürften sich viele Besucher des Gasteiner Kunstfestivals „sommer.frische.kunst.“ gedacht haben. Die Performance des Hamburgers Lars Hinrichs, bei der er sich in Tracht gekleidet in einem Heuhaufen schlafend stellte, sorgte vor ein paar Jahren für viel Aufsehen in der Kunstszene. Hinrichs machte sich mit der Aktion definitiv einen Namen.

Julius von Bismarck widmet sich heuer dem Thema Wasser
Julius von Bismarck widmet sich heuer dem Thema Wasser(Bild: WOLFGANG HAUPTMANN)

Das Konzept von Festivaldirektorin Andrea von Goetz ging damit auf. „Das Entdecken und Fördern junger, internationaler Künstlerinnen und Künstler ist auch heute noch mein größter Antrieb“, sagt Goetz, die die Veranstaltungsreihe in Bad Gastein seit nunmehr 16 Jahren leitet.

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Vom 11. Juni bis 30. August erwartet das Festival auch heuer wieder viele internationale Gäste und Künstler. Besonders rund um das offizielle Eröffnungswochenende vom 2. bis 5. Juli. Im Mittelpunkt steht 2026 unter anderem das Artist-in-Residence-Programm im Kraftwerk, sowie eine Kooperation mit dem mexikanischen Künstler Claudio Limón. Julius von Bismarck, Mischa Leinkauf und Leonor Serrano Rivas widmen sich dem Thema Wasser.

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