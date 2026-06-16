Fälbl platzt der Kragen: „Schau halt nicht hin!“

Fälbl ringt mit richtigen Worten

Es ist der Hass in den sozialen Medien, im Internet allgemein, der dem Wiener ordentlich sauer aufstößt. Und er geht mit den sogenannten „Hatern“ auch hart ins Gericht. So zum Beispiel, als über die am vergangenen Wochenende stattgefundene Pride Parade sagt: „Wenn es euch so sehr aufregt, dann schaut halt einfach nicht hin!“ Mehrfach ringt er in seinem Beitrag auf Facebook damit, die richtigen Worte zu finden, um nicht ausfällig zu werden.