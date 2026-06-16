NEOS präsentieren eigenes Modell für Heeres-Reform

Schluss mit dem „Klein-Klein“

Wie solch ein Modell in Österreich dann aussehen würde, sei freilich noch Teil von Verhandlungen. Das gelte auch in Bezug auf den Zivildienst, nachdem sich die Kanzlerpartei hier ja ebenso eine Verlängerung wünscht. Die Vorteile eines solchen Systems liegen für Hoyos aber jedenfalls bereits klar auf der Hand: „Mehr Motivation der Rekruten und Interesse an der Tätigkeit, bessere Ausbildungsqualität und leichtere europäische Zusammenarbeit.“ Jedenfalls, so Hoyos weiter, dürften Verhandlungen und Entscheidungen dieser Tragweite weder in medialem Hickhack versanden noch in parteipolitischem Klein-Klein und Zahlenspielen untergehen.