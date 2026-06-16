Gmundner Keramik steigt ins digitale Zeitalter ein

Die Töpferkunst, die bei Gmundner Keramik bis heute hochgehalten wird, zählt zum großen Traditionshandwerk. Die typischen Muster, etwa das „Grüngeflammte“, die von Hand gemalt werden, zählen sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Die Keramikprodukte sind weltweit gefragt. Doch nun fügt man der Firmengeschichte ein neues Kapitel hinzu.