Gmundner Keramik steigt ins digitale Zeitalter ein

Jedes Häferl ein Unikat: Die Gmundner Keramik ist eine der traditionsreichsten Manufakturen in Österreich. Nun geht man eine Partnerschaft mit einer Werkstatt ein, die von Kevin Scott – Technologiemanager bei Microsoft – gegründet wurde. Die gemeinsame Vision: Digitale Technologie trifft Handwerk.
Die Töpferkunst, die bei Gmundner Keramik bis heute hochgehalten wird, zählt zum großen Traditionshandwerk. Die typischen Muster, etwa das „Grüngeflammte“, die von Hand gemalt werden, zählen sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Die Keramikprodukte sind weltweit gefragt. Doch nun fügt man der Firmengeschichte ein neues Kapitel hinzu.
Eigentümer Markus Friesacher unterzeichnete mit Microsoft-Manager Kevin Scott, Gründer von „Behind the Tech Labs“, eine Kooperationsvereinbarung. Damit wird in Zukunft digitale Technologie, inklusive Künstliche Intelligenz u.a. bei der Qualitätssicherung eine Rolle spielen.
Kunstprojekte als Teststrecke
Außerdem will man mit dem Dialog von Technologie und Handwerk Projekte in Schulen oder Diplomarbeiten in dem Bereich forcieren. Man denkt auch an „Tech Days“ und Kunst- und Kulturprojekte. Ein erstes Gemeinschaftsprojekt mit Kunstschaffenden wurde bereits präsentiert.
Microsoft-Chef töpfert selbst gerne
Scott ist eine Führungspersönlichkeit bei Microsoft, das „Behind the Tech Lab“ ist aber ein davon unabhängiges Werkstatt-Studio. Und bei seinem Besuch in Gmunden verriet er: „Keramik fasziniert mich seit Jahren - ich töpfere selbst. Hier darf ich diese Leidenschaft mit Technologie verbinden und vor allem junge Menschen auf ihrem Weg begleiten.“
Und Friesacher betonte: „Wir verbinden bei Gmundner Keramik jahrhundertealtes Handwerk mit modernster Technologie. So bleiben wir – ganz im Sinnen des Rennsports – auf der Überholspur und sichern den Standort für die nächste Generation.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.