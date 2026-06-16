„27 Grad in der Früh in Klassen nicht tragbar“

Laut Lehrervertretung einige Standorte betroffen

Die Grünen fühlen sich nicht ernst genommen. Tatsächlich heißt es auch von der Lehrervertretung, dass das Problem nicht nur eine Grazer Volksschule, sondern „einige Standorte in der Steiermark, vor allem im Süden“ betrifft, so Florian Gollowitsch von der FSG. „Es gibt Schulen mit enorm vielen Fensterfronten, wo Jalousien nicht ausreichen. In der Planung muss mitbedacht werden, wie Schulen klimafit gemacht werden können“, sagt Gollowitsch zur „Krone“.