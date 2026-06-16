Fix: Der GAK holt Brasilianer Anderson an Bord

Anderson, mit vollem Namen Anderson Dos Santos Gomes, wurde in seiner brasilianischen Heimat ausgebildet und spielte dort zuletzt für Gremio Osasco Audax, ehe es ihn im Jänner 2019 nach Österreich zog. Der 1,84 Meter große Rechtsfuß kam über Altach in die Bundesliga, wo er 40 Spiele absolvierte. Nach einem Leihspiel beim FC Dornbirn wechselte er Anfang 2022 zu Austria Lustenau. Mit den Vorarlbergern stieg er noch im selben Jahr über die zweite Liga in die höchste Spielklasse auf und bestritt für Lustenau anschließend 59 Bundesliga-Spiele.

Seit Sommer 2024 stand Anderson bei Blau-Weiß Linz unter Vertrag, wo er 37 Spiele absolvierte. Insgesamt bringt der Brasilianer damit 136 Einsätze in der österreichischen Bundesliga mit, in denen ihm neun Tore und 18 Vorlagen gelangen. Eine im Herbst überstandene Verletzung hat der Brasilianer hinter sich gelassen und steigt bei den Athletikern voll ins Mannschaftstraining ein.