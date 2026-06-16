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Fix: Der GAK holt Brasilianer Anderson an Bord

Fußball National
16.06.2026 16:54
Tino Wawra und Anderson.
Tino Wawra und Anderson.(Bild: GAK 1902)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der brasilianische Rechtsverteidiger Anderson dos Santos Gomes (28) wechselt  – wie bereits angekündigt – von BW Linz zum GAK. Sportchef Tino Wawra hat damit einen absoluten Wunschspieler verpflichtet. Anderson unterschreibt bis Sommer 2028.

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Anderson, mit vollem Namen Anderson Dos Santos Gomes, wurde in seiner brasilianischen Heimat ausgebildet und spielte dort zuletzt für Gremio Osasco Audax, ehe es ihn im Jänner 2019 nach Österreich zog. Der 1,84 Meter große Rechtsfuß kam über Altach in die Bundesliga, wo er 40 Spiele absolvierte. Nach einem Leihspiel beim FC Dornbirn wechselte er Anfang 2022 zu Austria Lustenau. Mit den Vorarlbergern stieg er noch im selben Jahr über die zweite Liga in die höchste Spielklasse auf und bestritt für Lustenau anschließend 59 Bundesliga-Spiele. 

Seit Sommer 2024 stand Anderson bei Blau-Weiß Linz unter Vertrag, wo er 37 Spiele absolvierte. Insgesamt bringt der Brasilianer damit 136 Einsätze in der österreichischen Bundesliga mit, in denen ihm neun Tore und 18 Vorlagen gelangen. Eine im Herbst überstandene Verletzung hat der Brasilianer hinter sich gelassen und steigt bei den Athletikern voll ins Mannschaftstraining ein.

Zitat Icon

Der GAK ist ein echter Traditionsverein mit großartigen Fans, darauf freue ich mich riesig. Die Rückkehr nach meiner Verletzung hat mich noch hungriger gemacht.

Anderson

Sportchef Tino Wawra: „Anderson ist ein erfahrener Bundesligaspieler, der auf der Außenbahn alles mitbringt, was wir auf dieser Position suchen. Er stand schon länger auf unserer Liste, in der Vergangenheit hat es nicht sollen sein. Umso mehr freut es uns, dass sich jetzt das passende Fenster aufgetan hat. Neben seiner sportlichen Qualität bringt er als Brasilianer eine lockere, positive Art mit, die in jeder Kabine ansteckt. Genau diese Mischung aus Erfahrung und Charakter hat ihn für uns zum absoluten Wunschkandidaten gemacht.“

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Schon „halber Österreicher“
Der Brasilianer lebt seit 2019 in Österreich und hat in dieser Zeit nicht nur sportlich, sondern auch persönlich Wurzeln geschlagen. Das Verfahren um die österreichische Staatsbürgerschaft befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Mit dem österreichischen Pass würde Anderson künftig auch im Legionärsranking als Inländer geführt.

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