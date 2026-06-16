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In Grenznähe unterwegs

850.000 Euro im Auto: Fahrer hat keine Erklärung

Deutschland
16.06.2026 17:02
Der 33-Jährige war mit einem schwarzen Mercedes unterwegs. (Symbolbild)
Der 33-Jährige war mit einem schwarzen Mercedes unterwegs. (Symbolbild)(Bild: lial88 - stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bayerische Polizisten haben im Kofferraum eines Autos eine ungewöhnlich hohe Menge Bargeld entdeckt: 850.000 Euro. Der Fahrer war in der Nähe der deutsch-tschechischen Grenze unterwegs und konnte nicht plausibel erklären, woher das Geld in seinem Kofferraum stammte.

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Die hohe Geldsumme fanden die bayerischen Polizisten bei einer Autokontrolle im deutschen Waidhaus nahe an der tschechischen Grenze. Der 33-jährige Fahrer sagte den Beamten, er habe etwa 700.000 Euro im Kofferraum seine schwarzen Mercedes – laut einer ersten Einschätzung der Polizisten waren es allerdings 850.000 Euro.

Der Tscheche konnte den Polizisten nicht plausibel erklären, woher das Geld kamund was er damit vorhatte. Deswegen stellten die Beamten die rund 850.000 Euro sicher und ermitteln jetzt wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Wenn der 33-Jährige die Herkunft des Geldes erklären kann, bekommt er es laut Polizei wieder zurück. Aber Ermittlungen gegen ihn laufen sowieso: Der Mann saß ohne gültigen Führerschein hinter dem Lenkrad des Mercedes.

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