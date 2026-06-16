850.000 Euro im Auto: Fahrer hat keine Erklärung

Die hohe Geldsumme fanden die bayerischen Polizisten bei einer Autokontrolle im deutschen Waidhaus nahe an der tschechischen Grenze. Der 33-jährige Fahrer sagte den Beamten, er habe etwa 700.000 Euro im Kofferraum seine schwarzen Mercedes – laut einer ersten Einschätzung der Polizisten waren es allerdings 850.000 Euro.