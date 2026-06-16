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Gestein aus dem All

Meteorit schlug im Garten einer Burgenländerin ein

Burgenland
16.06.2026 17:02
Der Meteorit durchschlug das Pergola-Dach im Burgenland.
Der Meteorit durchschlug das Pergola-Dach im Burgenland.(Bild: Krone-Collage/Petra Klikovits/zVg, Krone KREATIV)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Ein Meteoriteneinschlag in Österreich? Was nach Science-Fiction klingt, wurde für eine Pensionistin aus Zagersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) jetzt Realität. Die „Krone“ sprach mit ihr über ihre Entdeckung und den unglaublichen Himmelsfund.

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Die Erdoberfläche umfasst 510 Millionen Quadratkilometer. Österreich ist 84.000 Quadratkilometer groß und bedeckt somit nur 0,000016 Prozent davon. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein großer Meteorit genau unser Land trifft, ist also äußerst gering. Kleine Meteoriten wiederum schlagen häufiger ein, meist jedoch unbemerkt in Wäldern, Feldern, Wiesen oder in den Bergen.

Gerlinde Ivancsics und das zerfranste Loch, das der Meteorit im Dach ihrer Pergola hinterlassen ...
Gerlinde Ivancsics und das zerfranste Loch, das der Meteorit im Dach ihrer Pergola hinterlassen hat.(Bild: Petra Klikovits/zVg)

In Zagersdorf im Bezirk Eisenstadt-Umgebung hat nun ein solches Weltraumgestein das Lamellendach einer Pergola durchschossen. „Ich hätte das Loch gar nicht bemerkt, doch einer Nachbarin fiel es vor Kurzem auf. Weil es nach unten hin zerfranst war, war mir sofort klar, dass das Geschoss mit einer Steinschleuder abgefeuert wurde oder als kosmischer Brocken vom Himmel gefallen sein muss“, erzählt Gerlinde Ivancsics (73) vom ungewöhnlichen Fund in ihrem Garten.

Der Brocken zerbrach durch den Aufprall in drei Teile. Zwei sind im Besitz der Familie, mit ...
Der Brocken zerbrach durch den Aufprall in drei Teile. Zwei sind im Besitz der Familie, mit einem Stück beschäftigen sich gerade die Wissenschaftler.(Bild: Petra Klikovits/zVg)

Stammt von einem Asteroidengürtel
Ihre Söhne lachten sie ob ihrer Vermutung noch aus, ließen das seltene Ding aber auf Anraten eines Chemikers im Naturhistorischen Museum in Wien untersuchen. Mittlerweile haben Analysen mit einem Rasterelektronenmikroskop ergeben, dass es sich bei dem 93 Gramm schweren und stark verwitterten Gestein tatsächlich um einen „gewöhnlichen eisenreichen Chondriten“ handelt, der von einem Asteroidengürtel stammt und 4,5 Milliarden Jahre alt ist.

Die finale Untersuchung findet gerade in Dresden statt. Am Sammlermarkt hat der Meteorit aktuell einen Wert von 500 Euro und mehr. Bisher gab es in Österreich zehn offiziell klassifizierte Meteoriten.

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