Meteorit schlug im Garten einer Burgenländerin ein

In Zagersdorf im Bezirk Eisenstadt-Umgebung hat nun ein solches Weltraumgestein das Lamellendach einer Pergola durchschossen. „Ich hätte das Loch gar nicht bemerkt, doch einer Nachbarin fiel es vor Kurzem auf. Weil es nach unten hin zerfranst war, war mir sofort klar, dass das Geschoss mit einer Steinschleuder abgefeuert wurde oder als kosmischer Brocken vom Himmel gefallen sein muss“, erzählt Gerlinde Ivancsics (73) vom ungewöhnlichen Fund in ihrem Garten.