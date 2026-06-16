Tuchel muss kurz vor WM-Auftritt nachnominieren

Kurz vor dem ersten WM-Auftritt gegen Kroatien hat Mitfavorit England notgedrungen noch einen Kaderumbau vorgenommen.
Rechtsverteidiger Tino Livramento von Newcastle United fällt für die Endrunde aufgrund einer im Training erlittenen Muskelverletzung in der Wade aus.
Anstelle des 23-Jährigen wurde Trevoh Chalobah von Chelsea am Dienstag nachnominiert. Die „Three Lions“ steigen am Mittwoch ins Turnier ein.
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