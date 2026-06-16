Souveräner Auftakt von ÖTV-Ass Julia Grabher

ÖTV-Ass Julia Grabher (WTA-Nr. 119) ist problemlos in die zweite Runde des mit 115.000 Dollar dotierten WTA-125-Turniers im italienischen Brescia eingezogen. In der ersten Runde hatte es die Dornbirnerin mit der französischen Qualifikantin Chloe Paquet (WTA-Nr. 323) zu tun, machte mit der 31-Jährigen ziemlich kurzen Prozess – 6:2, 6:2 nach 1:28 Stunden Spielzeit.