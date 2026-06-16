Souveräner Auftakt von ÖTV-Ass Julia Grabher

Julia Grabher ist ganz stark in das WTA-125-Turnier in Brescia (It) gestartet, mit einem glatten 6:2, 6:2 gegen die französische Qualifikantin Chloe Paquet. Auch ins nächste Spiel wird die drittgesetzte Dornbirnerin als klare Favoritin gehen.
ÖTV-Ass Julia Grabher (WTA-Nr. 119) ist problemlos in die zweite Runde des mit 115.000 Dollar dotierten WTA-125-Turniers im italienischen Brescia eingezogen. In der ersten Runde hatte es die Dornbirnerin mit der französischen Qualifikantin Chloe Paquet (WTA-Nr. 323) zu tun, machte mit der 31-Jährigen ziemlich kurzen Prozess – 6:2, 6:2 nach 1:28 Stunden Spielzeit.
Auch in die zweite Runde wird die drittgesetzte Grabher am Mittwoch als klare Favoritin gehen. Es wartet die Ukrainerin Anastasiia Sobolieva (WTA-Nr. 328), die 22-Jährige hatte sich in Runde eins in drei Sätzen mit 4:6, 6:4 und 6:1 gegen Kathinka von Deichmann (Lie/WTA-Nr. 273) durchgesetzt.
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