Bub von Stiefvater abgewatscht und gedemütigt

Entschuldigungsbrief nie geöffnet

Nach der Scheidung und dem Auszug bekam der Südburgenländer mit, dass beim Buben eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wurde. Also schrieb er einen Brief, in dem er sich rührend entschuldigte („toller Junge“, „große Fehler gemacht“ etc.). „Ich habe ihn nie aufgemacht“, sagt das Opfer beim Prozess in Eisenstadt, während sich der Angeklagte Tränen aus den Augen wischt. „Es tut mir alles so unendlich leid. Ich war damals mit der Situation einfach überfordert. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gewusst, was ich anrichte.“