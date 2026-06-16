WM-Aus? Visum von Iran-Kicker plötzlich ungültig

Kein Einsatz gegen Neuseeland gehabt

Der iranische Verband hat bereits ein neues Visum beantragt, um Torabis Teilnahme an den nächsten zwei Spielen zu ermöglichen. Rein sportlich würde sein Ausfall wohl nicht so schwer wiegen. Gegen Neuseeland kam er nicht zum Einsatz. Bei der WM ist Torabi als Nachrücker für Sardar Azmoun dabei. Irans Stürmerstar war unpatriotisches Verhalten vorgeworfen worden. Der in der iranischen Liga für Täbris spielende Torabi gilt als äußerst regimetreu.