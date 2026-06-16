Die 1970er: Jahrzehnt zwischen Krisen und Utopie

Von der Altstadt bis zum Frauenzentrum

Mit der Schau „Morgen war alles besser. Im Graz der 70er“ unternimmt das GrazMuseum (kuratiert von Catalin Betz und Bernhard Bachinger) einen bunten Streifzug durch dieses bewegte Jahrzehnt – und läuft dabei elf konkrete Orte an, an denen sich der Wandel der 1970er deutlich ablesen lässt: Von der Altstadt, die als historisches Zentrum wiederbelebt und über die Jahre verkehrsberuhigt wurde, über die Gerlitz-Gründe, auf denen das erste partizipative Wohnbauprojekt entstand, bis hin zur Eishalle Liebenau, in der nicht nur der ATSE in den 1970ern sportliche Erfolge feierte, sondern auch die internationale Popkultur mit großen Konzerten Einzug hielt.