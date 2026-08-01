Holen Sie sich Ihren Gasgrill von Weber

Für besonders scharfes Anbraten sorgt die leistungsstarke Sear Zone, die intensive Hitze für ein perfektes Branding und eine köstliche Kruste liefert. Die großzügige Grillfläche bietet reichlich Platz für das Grillmenü der ganzen Familie oder gesellige Abende mit Freunden. Hochwertige Materialien, ein durchdachtes Fettmanagement-System sowie vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten mit dem Weber Crafted® Gourmet BBQ System machen die Genesis®-Serie zum idealen Begleiter für alle, die beim Grillen keine Kompromisse eingehen möchten.