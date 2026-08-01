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Holen Sie sich Ihren Gasgrill von Weber

Gewinnspiele
01.08.2026 09:00
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(Bild: Weber)
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Von Sponsoring

Der Duft von Gegrilltem, laue Sommerabende und perfekte Ergebnisse auf Knopfdruck – mit den smarten Weber Genesis® Gasgrills wird jede Grillparty zum Highlight. Gemeinsam mit der „Krone“ haben Sie jetzt die Chance auf einen von zwei Premium-Gasgrills, die modernste Technik mit höchstem Grillkomfort verbinden.

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Mit dem Genesis® EPX-435W Gasgrill mit vier Brennern oder dem Genesis® EPX-335W Gasgrill mit drei Brennern erleben Sie Grillgenuss auf einem völlig neuen Niveau. Dank der integrierten Weber Connect® Smart-Technologie haben Sie Gargrad, Kerntemperatur und Grillfortschritt jederzeit bequem über Ihr Smartphone im Blick. Praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Benachrichtigungen helfen dabei, Fleisch, Fisch oder Gemüse perfekt zuzubereiten.

(Bild: Weber)
(Bild: Weber)

Für besonders scharfes Anbraten sorgt die leistungsstarke Sear Zone, die intensive Hitze für ein perfektes Branding und eine köstliche Kruste liefert. Die großzügige Grillfläche bietet reichlich Platz für das Grillmenü der ganzen Familie oder gesellige Abende mit Freunden. Hochwertige Materialien, ein durchdachtes Fettmanagement-System sowie vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten mit dem Weber Crafted® Gourmet BBQ System machen die Genesis®-Serie zum idealen Begleiter für alle, die beim Grillen keine Kompromisse eingehen möchten.

Mitmachen und gewinnen 
Das Beste: Die „Krone“ verlost einen Genesis® EPX-435W Gasgrill sowie einen Genesis® EPX-335W Gasgrill. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance auf modernste Grilltechnik, erstklassige Qualität und unvergessliche Genussmomente im eigenen Garten. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 19. August aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“ kocht Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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