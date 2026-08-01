Machtbastionen bröckeln: Wenig verbündete VP-Bünde

Rucks und Wolfs fühlen sich wohl im Pelz der ÖVP

Dazu kommen Einzelpersonen, die, wie erwähnt, gerne als „Ausreißer“ bezeichnet werden und angeblich nicht das Gesicht der Partei darstellen („Nein, so sind wir nicht!“). Die glauben, sie können sich (fast) alles leisten. Auch wenn es im Einzelfall lange dauert, irgendwann ist auch für sie „Sperrstund“. Es sind die Rucks und Wolfs (Anmerkung: Tirols Landtagspräsident Jakob Wolf soll einem Wirt mit „Kündigung“ gedroht haben), die sich im Pelz der ÖVP wohlfühlen, sich austoben, auch auffallen. Nicht durch kluge Ideen für das Land oder den Bund, dem sie angehören oder gar vorstehen. Eben anders. Damit fügen sie ihrer Partei immer wieder Schaden zu – meist sogar ohne jede Einsicht.