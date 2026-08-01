Noch mehrere Vermisste
Wohnhaus in Hafenstadt eingestürzt: Zwei Tote
Nachdem am Donenrstag ein Wohngebäude in der italienischen Hafenstadt Messina eingestürzt ist, haben Einsatzkräfte jetzt ein weiteres Todesopfer aus den Trümmern geborgen. Noch immer werden mehrere Personen vermisst.
Das Gebäude auf der Insel Sizilien stürzte am Donnerstag ein. Jetzt wurde ein zweiter Leichnam unter den Trümmern gefunden. Dabei handelt es sich um eine Frau. Vier weitere Personen werden nach Angaben der Feuerwehr vom Samstag noch unter den Trümmern vermisst. Drei weitere Menschen wurden bei dem Unglück – vermutlich explodierte eine Gasflasche – verletzt. Nach Angaben der Rettungskräfte besteht für sie keine Lebensgefahr.
Bereits am Freitag war die Leiche eines 70-jährigen Mannes geborgen worden. Eine seiner Schwestern wird noch vermisst. Rund 70 Rettungskräfte waren im Einsatz. An der Unglücksstelle wurden bei der Suche nach Verschütteten auch Spürhunde und Drohnen eingesetzt.
Es war der Bürgermeister von Messina, Federico Basile, der die Vermutung äußerte, dass die Explosion einer Gasflasche die Ursache für den Einsturz gewesen sein könnte. Die Stadtverwaltung aktivierte nach den Worten von Basile das kommunale Krisenzentrum, um die verschiedenen Hilfsmaßnahmen zu koordinieren und betroffene Bewohner zu unterstützen. Der Regionalpräsident von Sizilien, Renato Schifani, sicherte der Stadt seine Unterstützung bei allen Maßnahmen zu.
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