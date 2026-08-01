Wohnhaus in Hafenstadt eingestürzt: Zwei Tote

Das Gebäude auf der Insel Sizilien stürzte am Donnerstag ein. Jetzt wurde ein zweiter Leichnam unter den Trümmern gefunden. Dabei handelt es sich um eine Frau. Vier weitere Personen werden nach Angaben der Feuerwehr vom Samstag noch unter den Trümmern vermisst. Drei weitere Menschen wurden bei dem Unglück – vermutlich explodierte eine Gasflasche – verletzt. Nach Angaben der Rettungskräfte besteht für sie keine Lebensgefahr.