Erdbeben in Neapel fordert mehrere Verletzte

In der Gegend der Hafenstadt Pozzuoli südlich von Neapel ereignete sich ein schwerer Felssturz. Große Gesteinsbrocken lösten sich von einem Hang und stürzten auf parkende Autos. Zu dem Zeitpunkt waren zahlreiche Menschen auf der Straße. Mehrere von ihnen wurden verletzt. Insgesamt wurde am späten Freitagabend von acht Verletzten berichtet. Der Hafen wurde wegen tiefer Risse auf den Zufahrten zu den Kaianlagen geschlossen.