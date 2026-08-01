Was sich in Ceuta abspielte, bedroht uns alle

Es waren furchtbare, angsteinflößende Szenen, die sich seit Mitte der Woche am nordöstlichen Zipfel Afrikas abspielten: Zigtausende Marokkaner kletterten über Grenzzäune oder gelangten schwimmend an die Strände von Ceuta. Sie triumphierten, weil sie es in die spanische Exklave – und somit in die EU – geschafft hatten. Mindestens 57 kamen bei der abenteuerlichen Aktion bisher ums Leben.