„Praktisch alle wieder von Ceuta zurückgekehrt“

„Können niemandem erlauben, in unsere Union zu kommen“

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte Spanien Unterstützung bei der Bewältigung der Krise zugesichert. „Wir können niemandem erlauben, in unsere Union zu kommen, ohne sich an unsere Regeln zu halten. Gefährliche Überfahrten müssen sofort aufhören. Schmuggelnetzwerke müssen zerschlagen werden. Und Rückführungen müssen schnell erfolgen, wie es unsere Regeln erlauben“, schrieb von der Leyen auf der Plattform X. Sie habe unter anderem Brunner mit der Unterstützung Spaniens beauftragt, die Lage unter Kontrolle zu bringen.