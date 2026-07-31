Was die Migranten zu dem Grenzsturm bewogen hat

In der Innenstadt herrscht absolutes Chaos, dem sich die 85.000 Einwohner schutzlos ausgesetzt fühlen. „Viele Menschen trauen sich aus Angst nicht mehr aus ihren Häusern“, zitiert der staatliche TV-Sender „RTVE“ schockierte Augenzeugen. Aus Sorge vor Plünderungen blieben zahlreiche Geschäfte geschlossen. Verzweifelt wird nach Erklärungen für den Ansturm gesucht. Zwei in Spanien kursierende Theorien bringen Licht ins Dunkel.