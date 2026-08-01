Hunde aus dem Ausland: Tierschutz oder Geldregen?

Es passiert täglich: Tierleid im Ausland wird gesehen, Hunde werden gerettet und nach Österreich importiert. Oft mit viel Einsatz, aber leider nicht immer mit Weitblick.
Natürlich müssen wir auch Tieren im Ausland helfen. Niemand, der das Elend auf den Straßen am Balkan oder anderen Ländern gesehen hat, kann daran vorbeischauen. Aber Hilfe darf nicht bedeuten, das Leid einfach nach Österreich zu importieren. Besonders dramatisch: Hunde werden direkt aus dem Ausland per Foto oder Präsentation auf sozialen Medien auf neue Plätze vermittelt – ohne dass Mensch und Hund davor einander je kennengelernt haben.
Kein Wunder, dass oftmals Mensch und Tier miteinander überfordert sind. Letztlich landen jedes Jahr auf diese Art und Weise hunderte Hunde in österreichischen Tierheimen – die ohnehin schon aus allen Nähten platzen. Die Organisation, die das Tier vermittelt hat, fühlt sich dann oft nicht mehr in der Verantwortung.
Wenn man bedenkt, dass nur eine der Organisationen (Name der Redaktion bekannt) 150 bis 250 Hunde inseriert – für jeden Hund 350 Euro Schutzgeld verlangt – dann macht das im Monat die stattliche Summe von etwa 70.000 Euro aus. Steuer wird dafür nicht bezahlt. Ob tatsächlich hier immer Tierliebe das Motiv ist oder doch das leicht verdiente Geld sei dahin gestellt.
Es braucht dringend schärfere Gesetze – denn Tierschutz muss nachhaltig sein. Schreiben auch Sie uns ihre Erfahrungen mit der Vermittlung von „Auslandshunden“ an tierecke@kronenzeitung.at
Ihre Maggie Entenfellner
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