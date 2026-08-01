Hunde aus dem Ausland: Tierschutz oder Geldregen?

Wenn man bedenkt, dass nur eine der Organisationen (Name der Redaktion bekannt) 150 bis 250 Hunde inseriert – für jeden Hund 350 Euro Schutzgeld verlangt – dann macht das im Monat die stattliche Summe von etwa 70.000 Euro aus. Steuer wird dafür nicht bezahlt. Ob tatsächlich hier immer Tierliebe das Motiv ist oder doch das leicht verdiente Geld sei dahin gestellt.

Es braucht dringend schärfere Gesetze – denn Tierschutz muss nachhaltig sein. Schreiben auch Sie uns ihre Erfahrungen mit der Vermittlung von „Auslandshunden“ an tierecke@kronenzeitung.at