Zu pünktlich: Busfahrer legte Rauchpause ein

Sommer sorgt für freie Fahrt

Dass ein Bus überhaupt einmal seiner Zeit voraus ist, kommt laut Verkehrsbetriebe Burgenland allerdings nur äußerst selten vor. Normalerweise seien Busse eher einige Minuten verspätet unterwegs. Der ungewöhnliche Zwischenstopp sei vielmehr den Sommerferien geschuldet. Weil derzeit deutlich weniger Verkehr herrscht, kommen manche Busse schneller voran als üblich. Auf der Strecke Eisenstadt-Oberwart habe es heuer erst zum zweiten Mal einen Fall gegeben, bei dem ein Bus auf seine planmäßige Abfahrtszeit warten musste.