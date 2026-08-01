Google lacht über die 890-Millionen-Euro-Strafe

Weil Google die Konkurrenten brutal mit ihren technischen Möglichkeiten auf die Seite drängt, wurde von der EU eine Strafe in Höhe von 890 Millionen Euro verhängt. Wumms, das klingt nach ziemlich viel. Das hätte man dieser EU gar nicht zu getraut. Aber hoppla: Google macht als Konzern einen Jahresumsatz von 400 Milliarden Dollar, da wirkt die Strafe fast schon wie ein Parkschein.