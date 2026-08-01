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Feuer-Drama in Bayern

Waldbrand außer Kontrolle: „Kann noch Tage dauern“

Deutschland
01.08.2026 08:10
Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen im Wald nahe Freudenberg in Bayern. (Symbolbild)
Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen im Wald nahe Freudenberg in Bayern. (Symbolbild)(Bild: Tobias Arhelger - stock.adobe.com)
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Von krone.at

In vielen Teilen Europas haben in den vergangenen Wochen Waldbrände gewütet. In der Nacht zum Samstag ist jetzt auch in Deutschland ein Feuer außer Kontrolle geraten. Die Feuerwehrleute kämpften in der Früh immer noch gegen die Flammen.

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Das Feuer brach in der Nähe der bayerischen Gemeinde Freudenberg aus. Am Freitag machte das Wetter den Feuerwehrleuten die Löscharbeiten in dem Bergwald schwer. In der Nacht dürfte sich die Lage ein wenig entspannt haben, doch seit Samstagfrüh sind die Helfer wieder tatkräftig im Einsatz. 

Jetzt hängt es auch vom Wetter ab, ob die Einsatzkräfte das Feuer komplett unter Kontrolle bekommen. Am Freitag sei die Lage wegen des Wetters „sehr dynamisch“ gewesen, erklärt Feuerwehrmann Cristof Strobl der „Bild“-Zeitung. In der Nacht ließen Sturm und Gewitter etwas nach, sodass einige Feuerwehrleute ein paar Stunden Schlaf tanken konnten. 

In der Nähe der Gemeinde Freudenberg brennt der Wald:

Am Samstag ging der Einsatz aber wieder weiter. „Es soll nicht ganz so heiß werden und sogar ein bisschen regnen“, sagt Kreisbrandrat Strobl. „Wenn uns das Wetter nicht hilft, kann sich der Einsatz noch ein paar Tage hinziehen“, befürchtet er. Denn die Löscharbeiten in dem Wald sind herausfordernd, wegen des unwegsamen Geländes kamen die Feuerwehrleute nur zu Fuß voran, wie das Landratsamt dem Sender BR24 mitteilte.

„Die Gegend wird nicht regelmäßig forstwirtschaftlich betreut, sodass hier viel Totholz liegt“, erklärt Strobl. „Wir müssen uns hier wirklich Meter für Meter vorkämpfen.“ Etwa 330 Einsatzkräfte seien vor Ort.

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Europa kämpft gegen Waldbrände
Nicht nur in Bayern müssen Einsatzkräfte gegen die Flammen im Wald ankämpfen. Erst am Freitag sind etwa in Griechenland neue Waldbrände ausgebrochen, Süditalien kämpft weiter mit schweren Bränden. Auch in Österreich mussten die Florianis schon mehrmals anrücken, um Feuer in Wäldern zu löschen.

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