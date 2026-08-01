Feuer-Drama in Bayern
Waldbrand außer Kontrolle: „Kann noch Tage dauern“
In vielen Teilen Europas haben in den vergangenen Wochen Waldbrände gewütet. In der Nacht zum Samstag ist jetzt auch in Deutschland ein Feuer außer Kontrolle geraten. Die Feuerwehrleute kämpften in der Früh immer noch gegen die Flammen.
Das Feuer brach in der Nähe der bayerischen Gemeinde Freudenberg aus. Am Freitag machte das Wetter den Feuerwehrleuten die Löscharbeiten in dem Bergwald schwer. In der Nacht dürfte sich die Lage ein wenig entspannt haben, doch seit Samstagfrüh sind die Helfer wieder tatkräftig im Einsatz.
Jetzt hängt es auch vom Wetter ab, ob die Einsatzkräfte das Feuer komplett unter Kontrolle bekommen. Am Freitag sei die Lage wegen des Wetters „sehr dynamisch“ gewesen, erklärt Feuerwehrmann Cristof Strobl der „Bild“-Zeitung. In der Nacht ließen Sturm und Gewitter etwas nach, sodass einige Feuerwehrleute ein paar Stunden Schlaf tanken konnten.
In der Nähe der Gemeinde Freudenberg brennt der Wald:
Am Samstag ging der Einsatz aber wieder weiter. „Es soll nicht ganz so heiß werden und sogar ein bisschen regnen“, sagt Kreisbrandrat Strobl. „Wenn uns das Wetter nicht hilft, kann sich der Einsatz noch ein paar Tage hinziehen“, befürchtet er. Denn die Löscharbeiten in dem Wald sind herausfordernd, wegen des unwegsamen Geländes kamen die Feuerwehrleute nur zu Fuß voran, wie das Landratsamt dem Sender BR24 mitteilte.
„Die Gegend wird nicht regelmäßig forstwirtschaftlich betreut, sodass hier viel Totholz liegt“, erklärt Strobl. „Wir müssen uns hier wirklich Meter für Meter vorkämpfen.“ Etwa 330 Einsatzkräfte seien vor Ort.
Europa kämpft gegen Waldbrände
Nicht nur in Bayern müssen Einsatzkräfte gegen die Flammen im Wald ankämpfen. Erst am Freitag sind etwa in Griechenland neue Waldbrände ausgebrochen, Süditalien kämpft weiter mit schweren Bränden. Auch in Österreich mussten die Florianis schon mehrmals anrücken, um Feuer in Wäldern zu löschen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.