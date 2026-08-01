Waldbrand außer Kontrolle: „Kann noch Tage dauern“

Am Samstag ging der Einsatz aber wieder weiter. „Es soll nicht ganz so heiß werden und sogar ein bisschen regnen“, sagt Kreisbrandrat Strobl. „Wenn uns das Wetter nicht hilft, kann sich der Einsatz noch ein paar Tage hinziehen“, befürchtet er. Denn die Löscharbeiten in dem Wald sind herausfordernd, wegen des unwegsamen Geländes kamen die Feuerwehrleute nur zu Fuß voran, wie das Landratsamt dem Sender BR24 mitteilte.