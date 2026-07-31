Slowakei erkennt Homo-Ehe jetzt nicht an

Männer wollen dagegen vorgehen

Die Nichtanerkennung habe gegen das Freizügigkeits- und Aufenthaltsrecht sowie das Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens verstoßen, hatte der EuGH geurteilt. Das homosexuelle Paar, das in Österreich geheiratet hat und sich in der Slowakei nicht eintragen konnte, kündigte an, „gegen das rechtswidrige Gebaren“ vorgehen zu wollen. Sie baten andere homosexuelle Paare, die Slowakei nicht zu verlassen, weil „wir den Einschüchterungen die Stirn bieten“ müssen. Ministerpräsident Robert Fico hatte bei einem Besuch in einem Standesamt im Juni gesagt, dass die Eintragung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften nicht möglich sei.