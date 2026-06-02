Den Wehrdienst nicht blockieren!

Nachdem aber die Sicherheit unseres Landes ohne jeden Zweifel wichtiger sein muss als der Koalitionsfrieden, gäbe es eine einfache Lösung, um diese Blockade zu durchbrechen: Gemeinsam mit den oppositionellen Freiheitlichen, die ganz entschieden für eine Verlängerung des Wehrdienstes sind, hätte die ÖVP im Parlament eine solide Mehrheit für das „8 + 2“-Modell.