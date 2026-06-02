Den Wehrdienst nicht blockieren!

Da hat also eine von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner einberufene Expertenkommission bereits vor Monaten ihr Konzept für die Reform des Wehrdienstes auf den Tisch gelegt: Eine Verlängerung auf acht Monate plus zwei Monate Milizübungen seien nötig, wobei gleichzeitig der Zivildienst auf zwölf Monate verlängert werden müsste.
EINERSEITS wird seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs getrommelt, dass auch Europa gefährdet sei und auch unser neutrales Österreich in den nächsten Jahren mit militärischen Übergriffen seitens der Russen rechnen müsse. So erst jüngst im Buch des Militäranalysten Franz Stefan Gady „Überfall“.
ANDERERSEITS ist völlig klar, dass eine entsprechende Verteidigungsfähigkeit unseres Bundesheeres selbst bei sofortiger massiver Aufstockung des Heeresbudgets erst nach Jahren hergestellt werden könnte. Unsere Drei-Parteien-Regierung allerdings kann sich in der Frage der Wehrdienstzeit-Verlängerung nicht einigen und lässt offenbar wegen kleinlicher parteitaktischer Überlegungen ein weiteres Jahr verstreichen.
Nachdem aber die Sicherheit unseres Landes ohne jeden Zweifel wichtiger sein muss als der Koalitionsfrieden, gäbe es eine einfache Lösung, um diese Blockade zu durchbrechen: Gemeinsam mit den oppositionellen Freiheitlichen, die ganz entschieden für eine Verlängerung des Wehrdienstes sind, hätte die ÖVP im Parlament eine solide Mehrheit für das „8 + 2“-Modell.
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