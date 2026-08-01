Biker (20) stürzt ohne Helm – am Kopf verletzt!

Der erste Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr in Vasoldsberg: Der 20-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung war auf einer Gemeindestraße unterwegs, als er in einer Linkskurve mittig auf die Fahrbahn kam. Genau in diesem Augenblick kam ihm ein Pkw, gelenkt von einem 21-Jährigen, entgegen. Trotz Vollbremsung des Autofahrers kollidierten die Fahrzeuge, der Biker stürzte.