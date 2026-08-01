Biker (20) stürzt ohne Helm – am Kopf verletzt!

Gleich zwei junge Motorradfahrer verletzten sich am Freitag im Grazer Umland schwer. In Wundschuh krachte ein erst 17-Jähriger gegen eine Schranke. Und in Vasoldsberg kollidierte ein 20-Jähriger mit einem Auto, er trug laut Polizei keinen Helm.
Der erste Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr in Vasoldsberg: Der 20-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung war auf einer Gemeindestraße unterwegs, als er in einer Linkskurve mittig auf die Fahrbahn kam. Genau in diesem Augenblick kam ihm ein Pkw, gelenkt von einem 21-Jährigen, entgegen. Trotz Vollbremsung des Autofahrers kollidierten die Fahrzeuge, der Biker stürzte.
Er dürfte laut ersten Erhebungen der Polizei keinen Sturzhelm getragen haben. Mit schweren Kopfverletzungen musste der junge Steirer vom Rettungshubschraube C12 ins Grazer Uni-Klinikum geflogen werden. Was feststeht: Der Autofahrer war nicht alkoholisiert.
Jugendliche standen unter Schock
Nur drei Stunden später der nächste Motorradunfall, diesmal in Wundschuh: Dort krachte ein erst 17-jähriger Grazer gegen die Schrankenanlage auf einem Firmengelände. Auch er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde – nach notfallmedizinischer Erstversorgung durch das Rote Kreuz – ins LKH Graz eingeliefert. Die anderen anwesenden Jugendlichen standen laut Polizei unter Schock und konnten keine genauen Angaben zum Unfallhergang machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.