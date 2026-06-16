Iran-Deal zündet Aktienrally – doch Sorgen bleiben

Probleme bleiben trotzdem

Und selbst wenn der Deal tatsächlich wie geplant am Freitag unterzeichnet werden sollte, heißt das nicht, dass damit alle Probleme gelöst sein werden. Der Deal schaffe zwar eine Entlastung, sei aber „kein Ende der Risiken“, analysiert Rolf Schäfer von der Landesbank Baden-Württemberg. Das Abkommen dürfte nur „dazu beitragen, das Risiko einer noch schwerwiegenderen Auswirkung auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte zu verringern“, dämpft auch Devisenanalyst Lee Hardman von Mitsubishi UFJ Financial Group die Euphorie.