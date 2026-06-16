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„Kein Aus der Risiken“

Iran-Deal zündet Aktienrally – doch Sorgen bleiben

Wirtschaft
16.06.2026 12:23
Der angekündigte Deal zwischen dem Iran und den USA hat an den Märkten für Euphorie gesorgt.
Der angekündigte Deal zwischen dem Iran und den USA hat an den Märkten für Euphorie gesorgt.(Bild: Krone-Collage/AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur, m.mphoto - stock.adobe.com)
Porträt von Mirjam Hangler
Von Mirjam Hangler

Der Iran-Deal, sinkende Ölpreise und die Aussicht auf eine Öffnung der Straße von Hormuz sorgen an den Börsen für Jubelstimmung. Anlegerinnen und Anleger wittern das Ende der Energiekrise. Dazu kommt der Rekord-Börsengang von SpaceX. Doch damit sind längst nicht alle Probleme vom Tisch ...

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Am Sonntagabend verkündeten die USA und der Iran, dass sie sich auf ein Abkommen geeinigt haben – und an den Börsen wurde das ausgiebig gefeiert. Denn damit könnte endlich ein Ende der Energiekrise in Sicht sein, die der Krieg ausgelöst hat. Die Anlegerinnen und Anleger griffen vor lauter Euphorie so tief in die Taschen, dass der wichtigste US-Börsenindex Dow am Montag zwischenzeitlich auf ein Allzeithoch stieg.

„Aus Marktsicht ist ein Abkommen eindeutig positiv“, sagt Experte Mohit Kumar von der Investmentbank Jefferies der „Financial Times“. Doch ganz so einfach ist die Situation dann leider doch nicht, denn: „Das Abkommen muss erst noch unterzeichnet werden“, mahnen die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen.

Die erwartete Öffnung der Straße von Hormuz hat die Ölpreise sinken lassen.
Die erwartete Öffnung der Straße von Hormuz hat die Ölpreise sinken lassen.(Bild: AP/Amirhosein Khorgooi.)

Probleme bleiben trotzdem
Und selbst wenn der Deal tatsächlich wie geplant am Freitag unterzeichnet werden sollte, heißt das nicht, dass damit alle Probleme gelöst sein werden. Der Deal schaffe zwar eine Entlastung, sei aber „kein Ende der Risiken“, analysiert Rolf Schäfer von der Landesbank Baden-Württemberg. Das Abkommen dürfte nur „dazu beitragen, das Risiko einer noch schwerwiegenderen Auswirkung auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte zu verringern“, dämpft auch Devisenanalyst Lee Hardman von Mitsubishi UFJ Financial Group die Euphorie.

Nach der Unterzeichnung des Deals soll die Straße von Hormuz wieder schrittweise geöffnet werden – aus wirtschaftlicher Sicht ist das extrem wichtig. Es wird allerdings Monate dauern, bis der Schiffsverkehr wieder auf Vorkriegsniveau sein wird und der angerichtete Schaden ist bereits jetzt enorm.

Das Liniendiagramm zeigt die Entwicklung des Ölpreises der Nordseesorte Brent seit Jahresbeginn. Nach einem starken Anstieg im März, ausgelöst durch den Kriegsbeginn, erreicht der Preis Werte über 110 US-Dollar pro Barrel. Zuletzt fiel der Preis wieder kräftig. Quelle: APA.

Anleger erleichtert
Trotzdem reagierten die Anlegerinnen und Anleger erleichtert auf die Nachricht, dass die Straße von Hormuz bald wieder sicher passierbar sein soll. Denn schon allein durch die Ankündigung des Deals wurde Rohöl so billig wie seit drei Monaten nicht mehr. An den Börsen verloren in Folge Aktien von Ölkonzernen wie Exxon oder Chevron an Wert. Dafür trieb die Hoffnung auf sinkende Kerosinpreise die Papiere von Fluggesellschaften wie United Airlines nach oben.

Raketen-Start für SpaceX
Gleichzeitig investieren Anlegerinnen und Anleger wieder mehr in risikoreiche Technologie-Aktien. Zu denen gehört auch SpaceX, das allerdings aus einem anderen Grund im Fokus steht. Das Unternehmen legte am Freitag einen Rekord-Börsengang hin und soll SpaceX-Chef Elon Musk damit zum ersten Billionär der Welt gemacht haben.

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Gleich am ersten Tag schnellte die Aktie um 19 Prozent nach oben. Am Montag verteuerten sich die SpaceX-Papiere nocheinmal um nicht ganz 20 Prozent. Aktuell steht die Aktie bei 192,5 US-Dollar, der Ausgabepreis am Freitag waren 135 Dollar. Experten warnen aber bereits, dass die Aktie bald eine „Bruchlandung“ hinlegen könnte.

Auch in Österreich ...
Mit einer Kursexplosion von 36 (!) Prozent erregte auch eine österreichische Technologie-Aktie am Montag Aufsehen. Der Leiterplattenhersteller AT&S rüstet sich für den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI). Das Unternehmen baut nach eigenen Angaben seine Produktion von KI-Substraten in einem Werk in Malaysia aus. Die Anlegerinnen und Anleger befürworten den Schritt offensichtlich.

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