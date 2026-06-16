Achtung, wenn der Räuber bei der Haustür klingelt!

Doch wie sollen sich die Alten dagegen schützen? Das fragten wir die Polizei Salzburg, die ein paar Tipps parat hat. Vor allem gehe es darum, die Täter nicht ins Hausinnere zu lassen, heißt es. Denn: Das Ziel der Räuber sind die Wertsachen. Doch was sie bei den Opfern psychisch anrichten, scheint die Kriminellen meist wenig zu stören – wie auch bei einem Prozess gegen drei ungarische Kriminaltouristen zu hören war.