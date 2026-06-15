Laut Medienbericht: Bonnie Tyler aus Koma erwacht

Wegen eines Darmdurchbruchs musste die britische Rocksängerin Bonnie Tyler Anfang Mai notoperiert werden. Anschließend verschlechterte sich der Gesundheitszustand des 75-jährigen Superstars. Die Sängerin von Kulthymnen wie „Holding Out for a Hero“ und „Total Eclipse of the Heart“ musste ins künstliche Koma versetzt werden. Jetzt gibt es einem Medienbericht zufolge erstmals positive Nachrichten.
Ihr Management bestätigte gegenüber bild.de, dass die Sängerin aus dem Koma erwacht sei. Ihr Zustand sei aber weiterhin kritisch. Sie befinde sich weiterhin in einem portugiesischen Krankenhaus. „Obwohl sich ihr Zustand bessert, verläuft der Genesungsprozess nur langsam“, zitiert die Zeitung aus der Stellungnahme Managements.
Team optimistisch: Im Herbst kehrt Tyler zurück
An ihre Tournee ist derzeit nicht zu denken. Sämtliche für den Sommer geplanten Konzerte sind abgesagt. Doch dem Vernehmen nach ist man optimistisch, dass Tyler im Herbst auf die Bühne zurückkehren kann. Am 24. November ist übrigens im Wiener Gasometer ein Konzert geplant.
Auf Tylers Internetseite bat ihr Team zuletzt darum, keine Gerüchte oder Falschmeldungen in sozialen Netzwerken zu verbreiten. Insgesamt mehr als 80 Singles und 18 Studioalben hat die Waliserin mit der markanten, rauchigen Stimme veröffentlicht. In ihrer langen Karriere hatte Tyler, die seit vielen Jahren an der Algarve lebt, viele Hits, erlebte aber auch kuriose Misserfolge. Bis heute gilt das 1988 veröffentlichte Album „Hide Your Heart“ als rätselhafter Misserfolg. Es enthielt die Singles „The Best“, die erst durch Tina Turner weltberühmt wurde, und „Save Up All Your Tears“, mit der Cher und Robin Beck große Erfolge feierten. Dauerhaft in Amerika etablieren konnte sich Bonnie Tyler trotz einzelner Hits nicht.
19. Platz beim Eurovision Song Contest
In den 1990er-Jahren konzentrierte sich Tyler verstärkt auf den europäischen Markt und arbeitete unter anderem mit Dieter Bohlen zusammen, der drei ihrer Alben produzierte. 2013 vertrat sie Großbritannien mit ihrer unverwechselbaren Reibeisenstimme beim Eurovision Song Contest und sprach trotz eines enttäuschenden 19. Platzes von einer „wundervollen“ Erfahrung.
Unten sehen Sie den Auftritt Bonnie Tylers beim Eurovision Song Contest im Jahr 2013:
Privat fand Tyler ihr Glück fernab des Rampenlichts. Seit 1973 ist sie mit dem ehemaligen britischen Judoka Robert Sullivan verheiratet. „Wir reisen überall zusammen hin“, sagte sie einst über das Geheimnis ihrer langen Ehe. Auch bei Konzerttourneen begleitet ihr Mann sie stets.
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