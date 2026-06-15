Laut Medienbericht: Bonnie Tyler aus Koma erwacht

Auf Tylers Internetseite bat ihr Team zuletzt darum, keine Gerüchte oder Falschmeldungen in sozialen Netzwerken zu verbreiten. Insgesamt mehr als 80 Singles und 18 Studioalben hat die Waliserin mit der markanten, rauchigen Stimme veröffentlicht. In ihrer langen Karriere hatte Tyler, die seit vielen Jahren an der Algarve lebt, viele Hits, erlebte aber auch kuriose Misserfolge. Bis heute gilt das 1988 veröffentlichte Album „Hide Your Heart“ als rätselhafter Misserfolg. Es enthielt die Singles „The Best“, die erst durch Tina Turner weltberühmt wurde, und „Save Up All Your Tears“, mit der Cher und Robin Beck große Erfolge feierten. Dauerhaft in Amerika etablieren konnte sich Bonnie Tyler trotz einzelner Hits nicht.