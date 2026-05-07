Liegt nach Not-OP im Koma: Sorge um Bonnie Tyler

Die Sorge um Bonnie Tyler wird immer größer – die britische Sängerin musste sich in Portugal einer Notoperation unterziehen. Medienberichten zufolge liegt die 74-Jährige inzwischen auf der Intensivstation, wird künstlich beatmet und in einem künstlichen Koma gehalten. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang allerdings nicht.
Wie die portugiesische Zeitung „Correio da Manhã“ berichtet, wurde die Musikerin nach einem medizinischen Notfall in ein Krankenhaus in Faro eingeliefert. Demnach soll bei Tyler eine Darmperforation festgestellt worden sein – also ein Durchbruch im Darm, der als lebensbedrohlich gelten kann.
Zunächst hatte es auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Sängerin noch geheißen, die Operation sei erfolgreich verlaufen. „Die Operation ist gut verlaufen und sie erholt sich nun“, wurde dort mitgeteilt. Familie, Freunde und Fans würden ihr „eine vollständige und schnelle Genesung“ wünschen.
Zustand offenbar „sehr ernst“
Mehrere Medien, darunter „Correio da Manhã“ und „Diário de Notícias“, berichteten unter Berufung auf Krankenhausquellen, dass sich der Gesundheitszustand der Sängerin danach verschlechtert habe. Laut den Berichten soll Tyler seit mehreren Tagen im künstlichen Koma liegen und auf der Intensivstation künstlich beatmet werden. Der Zustand der Sängerin werde als „sehr kritisch“ beziehungsweise „äußerst ernst“ beschrieben.
Offiziell bestätigt wurden diese Angaben bisher nicht. Auch das Management der Sängerin äußerte sich zunächst nicht näher zu den Berichten.
Schmerzen vor der Diagnose
US-Medien zufolge soll Bonnie Tyler bereits mehrere Tage lang unter starken Bauchschmerzen gelitten haben, bevor Ärzte die Darmperforation feststellten. Die Sängerin war laut Berichten bereits am 30. April in das Krankenhaus eingeliefert worden.
Weltstar der 1980er-Jahre
Bonnie Tyler lebt seit mehreren Jahren teilweise an der portugiesischen Algarve und teilweise in ihrer Heimat Wales. In einem Interview mit „The Times“ hatte sie 2023 über ihre Liebe zu Portugal gesprochen. „Ich habe mich 1978 in die Algarve verliebt, als ich dort ein Album aufgenommen habe“, sagte sie damals. „Portugal ist wie das Paradies. Wir verbringen dort sechs Monate im Jahr.“
International bekannt wurde Bonnie Tyler vor allem mit ihrem Welthit „Total Eclipse of the Heart“ aus dem Jahr 1983. Auch Songs wie „Holding Out for a Hero“, „It’s a Heartache“ und „Lost in France“ machten die Sängerin weltweit berühmt. In den 1980er-Jahren war sie zudem mehrfach für einen Grammy nominiert.
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