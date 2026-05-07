Liegt nach Not-OP im Koma: Sorge um Bonnie Tyler

Weltstar der 1980er-Jahre

Bonnie Tyler lebt seit mehreren Jahren teilweise an der portugiesischen Algarve und teilweise in ihrer Heimat Wales. In einem Interview mit „The Times“ hatte sie 2023 über ihre Liebe zu Portugal gesprochen. „Ich habe mich 1978 in die Algarve verliebt, als ich dort ein Album aufgenommen habe“, sagte sie damals. „Portugal ist wie das Paradies. Wir verbringen dort sechs Monate im Jahr.“