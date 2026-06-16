Beim GAK könnte bald wieder Samba getanzt werden!

Seit Donnerstag ist Bundesligist GAK wieder auf dem Trainingsplatz und schuftet für die neue Saison. Die französischen Legionäre Beres Owusu und Ramiz Harakate sowie der Amerikaner Donovan Pines stoßen diese Woche zum Team. Schon bald könnte auch ein Mann aus Südamerika das rote Trikot überstreifen.
Dreieinhalb Wochen Urlaub hatten die Spieler des GAK nach dem souveränen 3:0 bei BW Linz und dem damit verbundenen Klassenerhalt in der Bundesliga. Seit Donnerstag steht die Truppe von Trainer Ferdinand Feldhofer wieder auf dem Platz. Diese Woche stoßen auch die Legionäre Pines, Harakate und Owusu zum Team. Jacob Italiano ist bekanntlich bei der WM für Australien im Einsatz. Die Mannschaft könnte schon sehr bald Verstärkung bekommen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.