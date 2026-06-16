Beim GAK könnte bald wieder Samba getanzt werden!

Dreieinhalb Wochen Urlaub hatten die Spieler des GAK nach dem souveränen 3:0 bei BW Linz und dem damit verbundenen Klassenerhalt in der Bundesliga. Seit Donnerstag steht die Truppe von Trainer Ferdinand Feldhofer wieder auf dem Platz. Diese Woche stoßen auch die Legionäre Pines, Harakate und Owusu zum Team. Jacob Italiano ist bekanntlich bei der WM für Australien im Einsatz. Die Mannschaft könnte schon sehr bald Verstärkung bekommen.