„Mit Bruce Willis zu drehen, war der Hammer“

Der Steirer Swenn Temmel verwirklichte in den USA seinen Kindheitstraum. Warum ein Veto von Hollywood-Superstar Robert Redford den Abriss des Santa-Monica-Pier verhinderte und die Begeisterung für „Soccer“ in Amerika immer größer wird. Plus: warum man noch immer auf die europäischen Topligen linst.
Einer der wenigen Österreicher, die mit dem roten Teppich in Hollywood wirklich vertraut sind. Als sechsjähriges Kind zog Swen Temmel von Graz nach Los Angeles, wuchs in Malibu auf und träumte als Teenager von einer Karriere als Schauspieler.
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