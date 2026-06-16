Dirigent in der Politik: „Ich kann einstecken“

Philipp Pointner, Spitzenkandidat der NEOS bei der Grazer Gemeinderatswahl, kommt aus der Welt der Musik und sieht Parallelen zur Grazer Politik. Im Jugendzentrum Funtastic spricht er über Jahre in Südafrika und sein Temperament.
Der Eingang ist unscheinbar, der Abgang zum fensterlosen Keller eng – dann eröffnet sich die typische Welt eines Jugendzentrums. Bunt bemalte Wände, Billardtisch, kleine Küche, viele Möglichkeiten zum Chillen. Wie ein Kontrast wirken die Geigenklänge aus dem hintersten Raum. An den Instrumenten: Estelle und Anastasiia. Die Mädchen werden von den Studentinnen Monica und Magdalena unterrichtet, an diesem Tag begleitet von Daniela Hölbling und Philipp Pointner.
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