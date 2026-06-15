Kühlzuschlag für Getränke: Finden Sie das fair?

Gerade im Sommer ist es äußerst wichtig, ausreichend zu trinken. Viele von uns greifen dann besonders gern zu kalten Getränken. Eiswürfel oder Trinkbares direkt aus dem Kühlschrank machen die hohen Temperaturen ein bisschen erträglicher und erfrischen von innen. Ist es dann gerecht, dafür einen Aufpreis zu verlangen?
Bei einer Tankstelle in Steyr zahlt man 30 Cent mehr für gekühlte Getränke; eine Entscheidung, die in den sozialen Medien zu zahlreichen Unmutsäußerungen geführt hat. Diese Vorgehensweise kann mit Mehrkosten durch höheren Stromverbrauch, Wartung und Personalaufwand argumentiert werden. Laut Konsumentenschützerin Ulrike Weiß ist ein solcher Aufschlag jedenfalls rechtlich zulässig, solange er klar und sichtbar ausgewiesen wird. Denn letzten Endes liegt die Entscheidung, für die Kühlung mehr zu zahlen, ganz bei der Kundschaft.
Wie stehen Sie grundsätzlich zu einem Aufpreis für gekühlte Getränke? Können Sie die Argumente dafür nachvollziehen? Würden Sie für ein kaltes Getränk mehr bezahlen oder eher zu der günstigeren Variante greifen? Was wäre Ihre persönliche Schmerzgrenze für solch einen Aufpreis? Und sind Ihnen ähnliche Preiserhöhungen beim Einkaufen auch schon aufgefallen?
Wir freuen uns auf Ihre Ansichten in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.