Kühlzuschlag für Getränke: Finden Sie das fair?

Bei einer Tankstelle in Steyr zahlt man 30 Cent mehr für gekühlte Getränke; eine Entscheidung, die in den sozialen Medien zu zahlreichen Unmutsäußerungen geführt hat. Diese Vorgehensweise kann mit Mehrkosten durch höheren Stromverbrauch, Wartung und Personalaufwand argumentiert werden. Laut Konsumentenschützerin Ulrike Weiß ist ein solcher Aufschlag jedenfalls rechtlich zulässig, solange er klar und sichtbar ausgewiesen wird. Denn letzten Endes liegt die Entscheidung, für die Kühlung mehr zu zahlen, ganz bei der Kundschaft.