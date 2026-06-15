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Kühlzuschlag für Getränke: Finden Sie das fair?

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15.06.2026 13:19
Im Sommer sind gut gekühlte Getränke besonders begehrt.
Im Sommer sind gut gekühlte Getränke besonders begehrt.(Bild: AP)
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Von Community

Gerade im Sommer ist es äußerst wichtig, ausreichend zu trinken. Viele von uns greifen dann besonders gern zu kalten Getränken. Eiswürfel oder Trinkbares direkt aus dem Kühlschrank machen die hohen Temperaturen ein bisschen erträglicher und erfrischen von innen. Ist es dann gerecht, dafür einen Aufpreis zu verlangen?

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Bei einer Tankstelle in Steyr zahlt man 30 Cent mehr für gekühlte Getränke; eine Entscheidung, die in den sozialen Medien zu zahlreichen Unmutsäußerungen geführt hat. Diese Vorgehensweise kann mit Mehrkosten durch höheren Stromverbrauch, Wartung und Personalaufwand argumentiert werden. Laut Konsumentenschützerin Ulrike Weiß ist ein solcher Aufschlag jedenfalls rechtlich zulässig, solange er klar und sichtbar ausgewiesen wird. Denn letzten Endes liegt die Entscheidung, für die Kühlung mehr zu zahlen, ganz bei der Kundschaft.

Eiswürfel sind für viele im Sommer unverzichtbar.
Eiswürfel sind für viele im Sommer unverzichtbar.(Bild: LG)

Wie stehen Sie grundsätzlich zu einem Aufpreis für gekühlte Getränke? Können Sie die Argumente dafür nachvollziehen? Würden Sie für ein kaltes Getränk mehr bezahlen oder eher zu der günstigeren Variante greifen? Was wäre Ihre persönliche Schmerzgrenze für solch einen Aufpreis? Und sind Ihnen ähnliche Preiserhöhungen beim Einkaufen auch schon aufgefallen?

Wir freuen uns auf Ihre Ansichten in den Kommentaren!

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